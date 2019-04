Spotify ha 100 milioni di abbonati, 217mln gli utenti totali

Spotify raggiunge il traguardo dei 100 milioni di abbonati al suo servizio di musica in streaming, su un totale di 217 milioni di utenti. La compagnia ha annunciato i dati nel corso della presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre, chiuso con ricavi in crescita del 33% su base annua e una riduzione delle perdite rispetto al pari periodo del 2018.

Gli utenti che pagano un abbonamento mensile sono aumentati del 32% rispetto a un anno fa. A fine marzo 2018, infatti, la società scandinava contava 75 milioni di abbonati. Dei 100 milioni di persone che spendono per ascoltare musica senza pubblicità, il 40% si trova in Europa, il 30% in Nord America, il 20% in America Latina e il restante 10% in altre aree geografiche. In crescita anche il numero di utenti complessivi, cioè paganti e non, passato dai 173 milioni del marzo 2018 ai 217 milioni del mese scorso.

Guardando ai dati finanziari, Spotify ha riportato ricavi per 1,51 miliardi di euro, il 33% in più rispetto al primo trimestre 2018. La perdita netta si è attestata a 142 milioni di euro, a fronte della perdita da 169 milioni di un anno fa. La società ha comunicato di aver speso 308 milioni di euro per l'acquisizione delle aziende di podcast Gimlet Media e Anchor FM, cifra a cui si aggiungono 50 milioni per rilevare Cutler Media, 'casa madre' di Parcast.