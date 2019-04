Amazon e Google sfidano Spotify, musica in streaming gratis

Amazon e Google abbracciano il "modello Spotify" per la musica in streaming. Accanto al servizio in abbonamento, hanno infatti deciso di consentire la fruizione gratuita dei brani, a patto che le persone siano disposte ad ascoltare anche la pubblicità. La mossa serve ad ampliare il bacino di utenti ma soprattutto a far crescere la popolarità e l'appeal degli smart speaker delle due compagnie, gli Echo di Amazon e i Google Home.



Amazon, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ha annunciato il lancio della versione gratuita - sponsorizzata dalla pubblicità - di Amazon Music. Chiunque avrà accesso a una selezione di stazioni e playlist sui dispositivi compatibili con l'assistente vocale Alexa. Il servizio per ora riguarda solo gli Stati Uniti.



Un annuncio simile è arrivato anche da Google: YouTube Music sarà ascoltabile in modo gratuito (ma sempre con gli spot) sugli speaker Google Home e gli altri altoparlanti che integrano l'assistente di Big G. La novità è attiva in 16 Paesi, Italia inclusa.