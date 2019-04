Amazon lavora ad un'app di video notizie per la tv. Secondo il sito The Information, l'azienda di Jeff Bezos starebbe negoziando gli accordi di distribuzione con le principali testate statunitensi e con Verizon (proprietaria di Yahoo News e Finance) in vista del lancio dell'applicazione che potrebbe avvenire già nei prossimi mesi. Stando alle indiscrezioni, l'app sarà completamente gratuita e supportata da contenuti pubblicitari e per il momento dovrebbe interessare solo il mercato Usa.

A parte offrire ai suoi utenti un'opzione gratuita di notizie video, l'obiettivo di Amazon è quello di incassare con l'attività pubblicitaria. Una strada simile a quella già percorsa da Roku, un'accessorio da collegare alla tv per renderla smart, che con il suo canale offre video notizie ma anche una selezione di film e programmi tv. Secondo The Information, Amazon potrebbe distribuire i contenuti sulla sua Fire Tv (un dispositivo che si collega alla televisione) ma anche su alcuni modelli dell'altoparlante Alexa che contemplano un display. Non è la prima volta che Jeff Bezos, fondatore di Amazon, si lancia nel campo dell'informazione: più di cinque anni fa ha acquistato il Washington Post.

Il settore di media interessa anche a Apple: di recente ha presentato l'app Tv+, riservata ai contenuti originali ma anche la nuova Apple News, un servizio a pagamento dal quale poter accedere a quotidiani e oltre 300 magazine.