WhatsApp, contro le fake news in arrivo ricerca per immagini

Contro le fake news, WhatsApp in futuro darà modo agli utenti di fare ricerche sulle immagini che ricevono in chat, così da poter risalire alla fonte e valutarne l'attendibilità. La novità, di cui ha riferito il sito WABetaInfo, è stata scovata su una versione beta, cioè non definitiva, dell'applicazione.

Nella versione beta sono presenti sia un motore di ricerca interno (che consente di fare ricerche sul web senza uscire da WhatsApp), sia la possibilità di eseguire una ricerca per immagini, e cioè di inserire una foto nella barra di ricerca in cui normalmente si scrivono le parole chiave per trovare ciò che ci interessa nel mare magnum della rete. In pratica, se l'utente riceve un'immagine, può caricarla su Google e vedere, tra i risultati della ricerca, in quali pagine web è stata pubblicata in passato.

La nuova funzione, più che contrastare direttamente le notizie false, darà in mano agli utenti uno strumento per controllare le notizie che ricevono in chat. Per mettere in guardia le persone, WhatsApp già da mesi segnala quando un messaggio che si riceve non è stato scritto da chi lo manda, bensì inoltrato, e ha limitato il numero di persone a cui si può inviare simultaneamente lo stesso messaggio, così da contenere la propagazione delle bufale.