WhatsApp lancia la versione business

WhatsApp entra in ufficio. La chat di messaggistica di proprietà di Facebook, che conta oltre 1,3 miliardi di utenti, si sdoppia in una versione business, dedicata a piccole aziende e attività professionali. WhatsApp Business aggiunge funzioni a quelle della app normale, tra cui rispondere ai clienti e separare i messaggi personali da quelli di lavoro.



La app è disponibile da oggi per utenti Android in Italia, Regno Unito, Usa, Indonesia e Messico. A breve è atteso il lancio su iPhone e in altri Paesi.