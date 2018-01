WhatsApp, presto gruppi meno stressanti

ROMA - WhatsApp potrebbe presto rendere più facile la vita nei gruppi, a volte rumorosi e invadenti. Secondo il sito WABetaInfo, con un prossimo aggiornamento dovrebbe essere attiva una funzione che consentirà agli utenti di trovare e leggere rapidamente solo i messaggi in cui si è stati menzionati all'interno di un gruppo.

In pratica, nel caso in cui si facesse parte di un gruppo particolarmente attivo e non si abbia voglia di perdere tanto tempo di leggere a ritroso tutti i messaggi, la nuova funzionalità ci consentirà di raggiungere rapidamente solo il messaggio in cui siamo stati menzionati, evidenziandolo grazie ad un apposito comando presente nella parte bassa a destra dello schermo. Analoga funzione è già presente da diverso tempo su Telegram.