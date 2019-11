Instagram, anche in Usa potrebbe nascondere i Like

Dopo l'esperimento in Italia e in altri paesi, Instagram potrebbe iniziare a nascondere i 'Like anche negli Stati Uniti, una scelta che potrebbe avere un impatto sui numerosi influencer del paese. A rivelare il piano secondo il sito TechCrunch, è stato Adam Mosseri, a capo della società, durante la conferenza Wired25.

"Vogliamo vedere come questo influenza il modo in cui le persone usano la piattaforma, come interagiscono e come questo cambia l'ecosistema della creazione di contenuti", ha spiegato Mosseri.

Instagram ha iniziato a nascondere i 'Mi Piace' ad aprile in Canada e ha esteso il programma anche in Irlanda, Italia, Giappone, Brasile, Australia e Nuova Zelanda a luglio. Facebook ha iniziato un esperimento simile in Australia a settembre.

Uno studio di HypeAuditor, ha messo in evidenza che nascondere i Like ha fatto calare il loro numero. Sono scesi dal 3% al 15% per tutti gli influencer che avevano da 5mila a 20mila follower.

L'idea è quella di provare a togliere pressione su Instagram, ha puntualizzato il Ceo, "renderlo meno competitivo e dare alle persone più spazio per concentrarsi sui loro contatti, ridurre l'ansia e il confronto sociale". Nell'ambito della stessa conferenza Mosseri ha anche ribadito il crescente interesse di Instagram per lo Shopping e di come può dare nuova linfa agli influencer.