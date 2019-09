Facebook oscura i 'like' in Australia, partito il test

SYDNEY - Gli utenti australiani di Facebook si stanno accorgendo di qualcosa che manca dai loro feed di notizie: il conto dei 'mi piace'. Nella prima sperimentazione di una simile misura al mondo, da ieri gli utenti non possono più vedere il numero di like, le reazioni e i video nei post gli uni degli altri. I like invece saranno privati e visibili solo all'autore del post, in una misura che fa seguito a un simile test introdotto in luglio su Instagram.



Il direttore delle strategie mediatiche di Facebook Australia, Mia Garlick, ha detto che la decisione è basata su ricerche sul benessere degli utenti e contributi di professionisti di salute mentale secondo cui il conteggio dei like può causare pericolose comparazioni sociali.