Facebook: oltre 400 mln utenti esposti con numero telefono

Nuova falla privacy in Facebook. Un server esposto online ha mostrato 419 milioni di numeri telefonici associati a profili del social network. A pubblicare la notizia il sito TechCrunch su segnalazione di Sanyam Jain, ricercatore e membro della Gdi Foundation che si occupa di sicurezza della rete.

Il ricercatore ha spiegato che sui database ospitati in quel server erano contenuti circa 130 milioni di numeri telefonici provenienti dagli Stati Uniti, circa 50 milioni dal Vietnam e 18 milioni dal Regno Unito.

In pratica il server non era protetto da password e si poteva accedere ad un lungo elenco di ID Facebook, che identificano in maniera univoca un utente, con numero telefonico correlato.

Alcuni indicavano anche nome, posizione e sesso dell'utente stesso. Una anomalia non da poco considerato che, dopo Cambridge Analytica, Facebook ha reso più rigorosa la gestione dei dati. Le informazioni sarebbero state trafugate durante una violazione avvenuta ai danni della piattaforma prima del 2018.

"Questo set di dati è obsoleto e sembra che le informazioni siano state ottenute prima delle modifiche che l'anno scorso abbiamo introdotto per disabilitare la possibilità degli utenti di trovare altri utenti utilizzando i loro numeri di telefono. Il set di dati è stato rimosso e non abbiamo visto prove che gli account di Facebook siano stati compromessi", ha spiegato un portavoce del social network Jay Nancarrow.