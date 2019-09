Facebook lancia un servizio di dating online

Facebook in soccorso dei single. Il social di Mark Zuckerberg lancia un servizio di 'dating' online, scommettendo che i dati in suo possesso l'aiuteranno a far trovare l'amore a chi lo cerca.

Facebook Dating, il servizio di appuntamenti, servirà a facilitare gli incontri concedendo a chi lo usa "uno sguardo autentico" al potenziale o alla potenziale partner.

L'annuncio di Facebook fa crollare Match.com a Wall Street, dove la piattaforma di dating che controlla la popolare app Tinder, arriva a perdere il 7,2%.