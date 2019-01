Tim Cook in difesa della privacy

''Tutti meritano la privacy online'': il problema si può risolvere, ''non e' troppo grande o troppo alto'' e per questo ''chiedo al Congresso di approvare un'ampia riforma federale delle regole sulla privacy''. Lo afferma Tim Cook, l'amministratore delegato di Apple, in un editoriale su Time.

Secondo Cook, le autorità americane dovrebbero concedere ai consumatori di diritto di sapere dove sono i loro dati e soprattutto quello di cancellarli su richiesta in modo facile e veloce. ''Una riforma ampia delle norme sulla privacy non deve solo puntare a concedere ai consumatori il controllo sui loro dati, ma anche a gettare luce su chi usa i loro dati dietro le quinte'' spiega Cook, precisando che la Federal Trade Commission dovrebbe creare una 'clearinghouse' di broker di dati, alla quale tutti i broker devono iscriversi e che consente ai consumatori di seguire tutte le transazioni riguardanti i loro dati incluso come sono venduti.

''Ai consumatori va dato il potere di cancellare i dati su richiesta, liberamente, facilmente e online, una volta per tutte'', conclude Cook.