A novembre 42,6 milioni gli italiani online

Nel mese di novembre hanno navigato in internet 42,6 milioni di italiani, pari al 71,3% della popolazione, e sono stati online complessivamente per una media di 73 ore e 10 minuti. I dati emergono dalle rilevazioni mensili di Audiweb. Sono 28,9 milioni gli italiani da due anni in su che si sono collegati da computer. Per quanto riguarda i dispositivi mobili, 34,5 milioni di persone tra i 18 e i 74 anni hanno usato la connessione da smartphone e 8,5 milioni da tablet.

Nel giorno medio sono risultati online 33 milioni di italiani, poco più della metà della popolazione (55%), collegati in media per 3 ore e 16 minuti (3 ore e 32 minuti le donne, 3 ore e 1 minuto gli uomini). Tra questi internauti, 11,6 milioni si sono connessi da pc, 27,9 milioni da smartphone e 5,4 milioni da tablet. A livello geografico, nel giorno medio era online il 55,9% della popolazione nell'area Nord Ovest (8,9 milioni), il 54% nell'area Nord Est (5,8 milioni), il 57% nell'area Centro (6,5 milioni) e il 54,4% nell'area Sud e Isole (11,8 milioni).

A livello demografico, il tempo speso online decresce progressivamente all'aumentare dell'età. Si va dalle 3 ore e 48 minuti dei 18-24 enni all'ora e 58 minuti degli over 65.