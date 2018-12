A Natale sempre più acquisti online, in 2 mesi spesa 6,8 mld

Tra novembre e dicembre gli acquisti online degli italiani valgono circa 6,8 miliardi di euro, pari al 25% della domanda di eCommerce annuale, in crescita di circa il 20% rispetto al 2017. Sono le previsioni dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano in vista delle festività natalizie. Tra i regali più richiesti online ci sono quelli tecnologici, abbigliamento e prodotti sportivi, giocattoli, oggetti di design e cosmetici. E con la crescita degli acquisti sul web cresce il pericolo di attacchi hacker. Secondo l'Osservatorio sono prevalentemente quattro le motivazioni che spingono a fare acquisti su Internet. La maggiore maturità dell'offerta (più sezioni dedicate ai regali, proposta di confezioni regalo con messaggi di auguri, personalizzazione del prodotto e reso esteso fino a 60 giorni); convenienza di prezzo per la presenza di promozioni online; crescente cultura digitale degli italiani; maggior consapevolezza sui vantaggi dell'eCommerce.

Per i regali di Natale domina la tecnologia con smartphone, assistenti vocali, tv e piccoli elettrodomestici. Una tendenza confermata anche da Amazon.it che, secondo i dati di vendita, ai primi posti dei regali sotto l'albero segnala l'altoparlante intelligente Echo Dot e gli auricolari AirPods. La corsa ai regali è una ghiotta occasione per gli hacker che puntano a dati personali e bancari. Gli esperti della società di sicurezza Ermes consigliano di controllare l'affidabilità dei venditori eCommerce e di non cedere alle email di phishing che sommergeranno le nostre caselle elettroniche in questo periodo pre-natalizio.