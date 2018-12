Da speaker a orologi,ecco i regali smart

Al polso, da tavolo e a parete, in tasca e nelle orecchie: l'hi-tech è parte integrante della nostra vita e ha un posto di primo piano sotto l'albero. Ecco cinque idee per regali "smart".

SMART SPEAKER. Gli altoparlanti con assistente vocale sono la novità di questo Natale. Leggono le news, fanno ricerche online, riproducono musica e regolano le luci di casa. I più gettonati sono di Google e Amazon. Google Home e Home Mini (150 e 60 euro di listino) sfidano Amazon Echo, Echo Dot, Echo Plus e Echo Spot, quest'ultimo con display (da 30 a 150 euro).

LUCI SMART. Si comandano con lo smartphone o con la voce da smart speaker. L'offerta di lampadine è vasta, ma i pannelli a Led sono un oggetto di design perfetto da donare. Ikea propone i Floalt, quadrati e in due dimensioni (80 e 140 euro), da attaccare a parete o soffitto. Di tendenza i Nanoleaf Light Panels (200 euro): 9 pannelli triangolari combinabili in varie forme e colori, che possono seguire la musica.

CUFFIE SMART. Bluetooth, senza fili, per sport e ascolto di qualità. Tra le migliori le QuietComfort 35 II di Bose (sopra i 300 euro): ottima cancellazione del rumore e Google Assistant a bordo. Minimali, con enfasi sui bassi, le Skullcandy Uproar (sotto i 50 euro). Azzerano l'ingombro gli auricolari senza fili come SoundSport Free sempre di Bose (sotto i 200 euro) e i nuovi PaMu Scroll di Padmate (70 euro), che abbinano design e bel suono.

SMARTPHONE. Ci sono decine di modelli, ma per un regalo natalizio si può puntare su una scocca rossa fiammante. Quella dell'iPhone XR, il meno costoso dei nuovi melafonini (889 euro), potente e con ampio schermo da 6,1 pollici; o quella più economica del Wiko View2 Go (si trova a 130 euro), con display 19:9 full screen da 5,9 pollici.

SMARTWATCH. Ideali per sportivi e persone in carriera. Il top è l'Apple Watch Series 4 (da 439 euro): sostituisce il telefono e fa l'elettrocardiogramma (non ancora attivo in Europa). Il Samsung Gear 3 ora costa la metà (si trova a 200 euro) e ha una scheda tecnica notevole. Meno impegnativo ma funzionale, il bracciale Mi Band 3 di Xiaomi (30 euro).