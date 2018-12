Facebook, impiegati usano un secondo telefono per parlare

Dopo un anno nero e tensione interna crescente, i dipendenti di Facebook per sfogarsi tra di loro hanno iniziato ad usare un secondo telefono, 'burner phone', di quelli più economici come si usavano una volta che hanno il pregio di garantire la non tracciabilità.

La notizia è riportata da Buzzfeed all'interno di un lungo articolo che delinea una situazione interna alla società di grandi tensioni e divisioni, con fazioni pro e contro Zuckerberg.

"È lo stato d'animo del bunker - ha detto alla testata un ex impiegato di Facebook - Queste persone sono sotto assedio da 600 giorni. Sono stanche e irritabili. C'è un crescente senso di paranoia". Da qui l'uso di questo tipo di telefoni da parte degli impiegati per poter parlare liberamente e sfogarsi tra di loro.

E' un "periodo difficile" e "siamo più determinati che mai a continuare a fare progressi sui problemi che abbiamo affrontato": così un portavoce di Facebook ha risposto a BuzzFeed News che ha chiesto un commento all'articolo.