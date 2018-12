Multe Antitrust di complessivi 10 mln a Facebook

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l'istruttoria, nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo, irrogando alle società due sanzioni per complessivi 10 milioni di euro.

L'Antitrust ha accertato che Facebook, induce ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook, non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell'account, dell'attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità. "In tal modo, gli utenti consumatori hanno assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (registrazione al social network e permanenza nel medesimo)".

L'Autorità ha inoltre accertato che Facebook, attua una pratica aggressiva in quanto esercita un "indebito condizionamento" nei confronti dei consumatori registrati, i quali subiscono, senza espresso e preventivo consenso la trasmissione dei propri dati da Facebook a siti web/app di terzi, e viceversa, per finalità commerciali. L'indebito condizionamento deriva "dall'applicazione di un meccanismo di preselezione del più ampio consenso alla condivisione di dati". In considerazione dei rilevanti effetti della pratica sui consumatori, l'Autorità ha altresì imposto al professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, l'obbligo di pubblicare una dichiarazione rettificativa sul sito internet e sull'App per informare i consumatori.