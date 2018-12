YouTube, ecco i video più visti del 2018

Intrattenimento e contenuti dei 'creator', ecco YouTube Rewind 2018, la classifica dei video più popolari sulla piattaforma video, nell'anno che sta finendo.

Per l'intrattenimento, tra i più visti ci sono la performance di Martina Attili a X Factor e quella di Pierfrancesco Favino a Sanremo; ma anche la comicità dei YouTube creator come iPantellas, gli Autogol, i Mates e IlvostrocaroDexter. O la comicità in aiuto del sociale del gruppo dei Comici Sardi Uniti a supporto della SLA.

Ecco la Top 10 dei video del 2018 più visti su YouTube:

1. Martina Attili e la sua "Cherofobia"

2. iPantellas - Tisana (Official Video)

3. PER CHI NON LO SLA - Comici Sardi Uniti - official

4. Alessandro Borghese giudica le persone

5. GLI AUTOGOL - INNO DEI NON MONDIALI - Formentera 2018 (feat.Dj Matrix)

6. Young Cagnolino - Bau arf arf arf

7. Sanremo 2018 - Pierfrancesco Favino emoziona con il monologo "La notte..."

8. CRISTIANO RONALDO REAGISCE AL VIDEO DOVE LO TROVO SU FIFA + CROSSBAR CHALLENGE

9. Arriva alla cassa ma non ha soldi per pane e latte, le reazioni della gente (Esperimento sociale)

10. MATES - INTERVISTA A CINQUE!