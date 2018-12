La miglior app del 2018 insegna 31 lingue

Google stila la classifica delle migliori applicazioni del 2018, scaricabili su smartphone e tablet con sistema operativo Android. A vincere è "Drops: impara 31 nuove lingue", una app della categoria Istruzione che promette di insegnare "eliminando la noia dall'apprendimento".

Dall'islandese al coreano, dall'hindi al russo, i vocaboli si imparano "in gocce" attraverso immagini e giochi, a un ritmo elevato ma per non più di 5 minuti al giorno. Scaricata oltre un milione di volte, nelle recensioni ha un punteggio medio di 4,7 stelle su 5.

Come miglior gioco, Google ha incoronato "Pubg Mobile", un "tutti contro tutti" ambientato su una piccola isola remota. Il videogame, che conta oltre 100 milioni di download e ha un punteggio di 4,5 su 5, ha trionfato anche nella classifica stilata dagli utenti, che come applicazione hanno premiato "YouTube TV".

Big G ha poi stilato la classifica dei 5 migliori film. Al primo posto c'è "Black Panther", seguito da "Avengers: Infinity War", "Thor: Ragnarok", "Jumanji - Benvenuti nella giungla" e "Deadpool 2". Tra le serie tv, la medaglia d'oro va a "The Walking Dead", che precede "Riverdale", "The Big Bang Theory", "The Flash" e "PAW Patrol". Tra gli e-book, infine, trionfa "Fuoco e furia: dentro la casa bianca di Trump" di Michael Wolff, davanti a "The Outsider" di Stephen King e a "Paura: Donald Trump alla Casa Bianca" di Bob Woodward.