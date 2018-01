Facebook e fake news, utenti decideranno testate affidabili

ROMA - Facebook cambia ancora, e nello sforzo di contrastare il flusso di fake news si rivolge ai suoi stessi utenti e al loro giudizio per individuare le fonti di notizie considerare piu' affidabili. E' il ceo del social network, Mark Zuckerberg, ad annunciare l'iniziativa in un post, dando il via al 'test' a partire dalla prossima settimana.

Si tratta in sostanza di raccogliere pareri e suggerimenti sul livello di fiducia nelle diverse fonti di informazione, creando quindi una sorta di 'ranking' delle testate per autorevolezza e sulla base di questo deciderne la diffusione.

"La mia speranza - ha scritto Zuckerberg - è che questi aggiornamenti possano aiutare a migliorare il tempo che si passa su Facebook". Ma non solo: il fondatore del social per eccellenza e' consapevole del peso che questo ha avuto e ha nella circolazione delle cosiddette fake news, fenomeno che si e' impegnato a contrastare.

La 'sperimentazione' partira' negli Stati Uniti per poi essere estesa a livello internazionale, come conferma Adam Mosseri, capo del News Feed di Facebook in un post ufficiale.

I'm excited about the our announcement today to improve the quality of news in News Feed. We're going to value news from sources that are broadly trusted by the people that use our platform more, and stories from sources that are distrusted less. Details: https://t.co/LFXhoXfpP7