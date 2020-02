Coronavirus, negli ospedali di Wuhan arrivano i robot 5G

Arrivano i robot a Wuhan: due ospedali della città epicentro dell'epidemia di polmonite causata dal coronavirus 2019-nCov si avvalgono di robot connessi a una rete 5G per fornire servizi di orientamento ai pazienti e disinfettare le aree in quarantena. Un automa sviluppato dalla China Mobile e dal costruttore di robot CloudMinds, dotato di uno schermo interattivo, è stato installato nell'atrio di un ospedale per offrire ai pazienti una guida alla diagnosi dell'infezione e per promuovere la diffusione delle conoscenze necessarie alla prevenzione dell'epidemia.

Un altro robot è invece stato programmato per pulire e disinfettare i pavimenti nelle aree poste in quarantena e per fornire medicinali. La Cina schiera sempre di più in prima linea i robot nella lotta contro l'epidemia, al fine di ridurre i rischi di contaminazioni e per migliorare l'efficienza delle operazioni mediche. Intanto, il costruttore di automi Siasun e l'Istituto per l'Automazione di Shenyang dell'Accademia cinese delle Scienze stanno sviluppando un robot in grado di sostituire gli operatori sanitari nel condurre i test orofaringei necessari all'identificazione dell'infezione.