Apple, iPhone economico arriverà a marzo

L'iPhone economico di Apple, di cui si vocifera da mesi, entrerà in produzione a febbraio, e la compagnia lo svelerà al pubblico nel mese di marzo. Lo scrive Bloomberg citando persone informate sui fatti. Ad assemblare lo smartphone - si legge - saranno le taiwanesi Pegatron, Wistron e Foxconn.

Il dispositivo sarà il primo iPhone low cost dopo l'iPhone SE del 2016. In base alle indiscrezioni, dovrebbe essere simile all'iPhone 8 del 2017, con schermo da 4,7 pollici. Non avrà il riconoscimento facciale come gli attuali melafonini, bensì il lettore di impronte Touch ID nel tasto "home". Il processore sarà tuttavia il più potente di Apple, chiamato A13 Bionic e presente sugli iPhone 11.