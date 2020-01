Ecco come sarà l'iPhone economico

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - L'iPhone economico atteso nella prima metà di quest'anno avrà l'aspetto del "vecchio" iPhone 8 del 2017. E' quanto suggeriscono alcuni render dei dispositivo pubblicate in esclusiva dal sito iGeeksBlog in collaborazione con il noto leaker Steve Hemmerstoffer.

Stando alle voci in circolazione, il melafonino potrebbe chiamarsi iPhone SE2 o iPhone 9, e costare circa 400 dollari. Le dimensioni, secondo Hemmerstoffer, dovrebbero essere analoghe a quelle dell'iPhone 8 da 4,7 pollici. Soltanto lo spessore sarebbe lievemente più elevato rispetto al modello di tre anni fa, passando da 7,3 a 7,9 millimetri.

Esteticamente lo smartphone si presenta senza notch ma con cornici abbastanza vistose, di cui quella inferiore ospiterebbe il Touch ID. Una singola fotocamera è nella scocca posteriore, che dovrebbe consentire la ricarica wireless di altri dispositivi. L'attesa è anche per una batteria capiente e per un processore potente, l'A13 Bionic che equipaggia i nuovi smartphone della Mela.(ANSA).