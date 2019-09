Huawei Mate 30, in rete primi i 'rumors' e foto

Ad una settimana dal lancio ufficiale del nuovo telefono Huawei, iniziano a circolare in rete le prime indiscrezioni e immagini, ovviamente tutte da verificare.

Sul sito cinese Weibo e su Twitter sono apparse le foto della custodia del Mate 30 e Mate 30 Pro - questi i nomi delle due varianti del dispositivo - che anticipano la presenza nel modello Pro di un comparto fotografico estremamente potenziato, con quattro sensori disposti a forma di cerchio (quello principale è un Sony). Frontalmente il dispositivo dovrebbe avere tre fotocamere anteriori e un ampio notch per ospitare tutti i sensori destinati anche al riconoscimento tridimensionale del volto. Mate 30 Pro dovrebbe essere anche alimentato dal recente Kirin 990 5G, annunciato in occasione dell'Ifa di Berlino che si è chiusa pochi giorni fa.

Mate 30 Pro was photographed in the street.

From Weibo pic.twitter.com/YyAhWCvdhi