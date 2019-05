Amazon, Echo Show ha un fratello minore

Echo Show, lo smart speaker con schermo da 10 pollici lanciato in Italia da Amazon lo scorso febbraio, ha un fratello minore. La compagnia di Seattle ha infatti lanciato l'Echo Show 5, un altoparlante con display da 5,5 pollici e prezzo più contenuto rispetto al modello grande.

Tra le peculiarità del dispositivo c'è quella di strizzare l'occhio alla privacy, perché oltre al pulsante per disattivare microfono e videocamera ha un copri-telecamera integrato. La novità, in arrivo a breve, è l'integrazione con wikiHow, che consentirà di accedere a video "Come fare" utilizzando la voce: basterà chiedere istruzioni su come aprire una noce di cocco, pulire una padella di ghisa o fare un origami.

Per il resto, l'Echo Show 5 ha gli stessi utilizzi del fratello maggiore: ci si possono guardare guardare film e programmi TV, accedere alle notizie (tra cui il videogiornale ANSA) ascoltare canzoni da Amazon Music, Spotify Premium, Deezer e dalle radio in streaming tra cui RTL 102.5, Radio Deejay, Radio 105 e RDS. Consente poi di fare videochiamate e di controllare i dispositivi connessi della casa.

Sempre sul fronte della privacy, Amazon sta introducendo un modo più semplice modo per eliminare le registrazioni vocali su tutti i dispositivi con integrazione In futuro agli utenti basterà dire "Alexa, cancella quello che ho appena detto" o "Alexa, cancella tutto quello che ho detto oggi" e le registrazioni verranno eliminate.

L'Echo Show 5 è disponibile in due colori, nero antracite e sabbia, a 90 euro.