Alexa diventa un 'interfono' per comunicazioni casalinghe

L'assistente vocale Alexa di Amazon diventa una specie di 'interfono' casalingo che permette di far scambiare informazioni di stanza in stanza, come ad esempio se è pronta la cena.

Negli Stati Uniti si sta sperimentando la funzione Alexa Announcements, coinvolgendo non solo gli altoparlanti smart di Amazon ma anche i dispositivi connessi di terze parti che supportano l'assistente vocale, in modo da mettere in contatto i membri di una famiglia anche nelle stanze che non hanno uno smart speaker Echo.

La funzione permette di mandare avvisi anche da remoto quando si è fuori casa.