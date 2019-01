Amazon Echo Input, porta Alexa su altri altoparlanti

Arriva Amazon Echo Input, consente di integrare l'assistente vocale Alexa a qualunque altoparlante esterno attraverso un cavo audio da 3,5 mm incluso o via Bluetooth. Echo Input ha quattro microfoni che consentono di accedere ad Alexa da qualsiasi punto della stanza, anche durante la riproduzione della musica. Basta chiedere e Alexa risponderà alle domande, riprodurrà la musica, leggerà le notizie, controllerà la casa intelligente, aggiungerà voci alla lista delle cose da fare.

Se connessi a Echo Input, gli speaker possono essere aggiunti ad un nuovo gruppo di riproduzione Musica multi-stanza oppure a uno già esistente, creando una riproduzione in streaming sincronizzata tra alcune stanze o in tutta la casa. "Inoltre - spiega Amazon - con più dispositivi Echo a portata di ascolto, la tecnologia Echo Spatial Perception (ESP) di Amazon calcola in modo intelligente la chiarezza della voce e determina quale Echo sia il più vicino per rispondere alla richiesta".

Echo Input ha 12,5 mm di spessore, si può ordinare al costo di 39,99 euro con consegna a partire dal 30 gennaio.