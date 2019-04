Google, ok in Usa alle consegne con i droni Wing

Wing, una delle divisioni di Alphabet, la holding a cui fa capo Google, diventa il primo operatore di droni a ottenere l'approvazione del governo americano come compagnia aerea: si tratta di un via libera importante perche' concede a Wing l'autorita' legale per iniziare la consegne ai consumatori con i droni.

Wing ha ottenuto la certificazione che la Federal Aviation Administration e il Dipartimento dei Trasporti concedono alle piccole compagnie aree. Wing prevede ora di iniziare le consegne di piccoli prodotti ai consumatori in due comunita' della Virginia in pochi mesi.