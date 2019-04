In Usa drogherie avviano consegne con eco-furgoni robot

Quello delle consegne di pacchi o cibo, nel cosiddetto 'ultimo miglio', è uno dei settori in cui il veicoli a guida completamente autonoma stanno diffondendosi più rapidamente, con sperimentazioni che sono già 'prossime' ad applicazioni su scala più grande. Ultima in ordine di tempo l'iniziativa della catena di drogherie (specializzate anche in prodotti bio) The Kroger Co, la più grande negli Stati Uniti con quasi tremila punti vendita. Due di questi supermercati nell'area di Houston (Texas), quelli situati nella South Post Oak Road e nella Buffalo Speedway, hanno avviato un servizio di consegne a domicilio com veicoli robot della Nuro, azienda specializzata in questo tipo di mezzi, anche di piccole dimensioni.

''Siamo entusiasti di lanciare il nostro servizio pilota di consegna di veicoli autonomi Nuro a Houston, una città leader che abbraccia innovazione e tecnologia - ha dichiarato Marlene Stewart, presidente della sede di Houston di Kroger - la nostra azienda continua a ridefinire l'esperienza del cliente e siamo entusiasti di offrire loro un nuovo modo di fare la spesa''. La consegna 'robotizzata' viene effettuata con veicoli elettrici compatti, dotati di comparti accessibili mediante il codice che viene fornito con l'acquisto al cliente. Il servizio funziona 24 oremus 24, 7 giorni alla settimana. Prevede un costo fisso di 5,95 dollari senza limite minimo di spesa ed è accessibile attraverso il sito Kroger.com o la App dedicata della catena di drogherie.