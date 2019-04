Huawei: Ren Zhengfei apre a vendita microchip ad Apple

Huawei è "aperta" all'ipotesi di vendere i suoi microchip 5G e altre componenti principali alla rivale Apple: lo afferma in un'intervista alla Cnbc il fondatore e Ceo Ren Zhengfei, configurando come un significativo cambio di strategie sulla proprietà intellettuale. Apple non ha presentato l'iPhone col 5G e Huawei potrebbe essere un potenziale venditore di modem. Il gruppo di Shenzhen ha usato esclusivamente i suoi microchip nella sua produzione, mentre con la vendita ad Apple potrebbe diventare un potenziale rivale di Qualcomm e Intel.