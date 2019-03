Trapelano foto di Huawei P30, ecco com'è

(ANSA) - ROMA - A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, in programma martedì 26 marzo a Parigi, trapelano le immagini del P30, il prossimo top di gamma di Huawei che va a competere con l'iPhone di Apple e il Galaxy S10 lanciato il mese scorso da Samsung. Le ultime foto sono state scovate e rese note su Twitter da Evan Blass, noto per gli scoop tecnologici. A pubblicarle, per errore, la stessa Huawei, in una pagina del suo sito.



Le foto, corredate da descrizione, confermano le precedenti indiscrezioni delle quattro fotocamere posteriori sul modello P30 Pro, create in partnership con la tedesca Leica come da tradizione dei flagship Huawei. A un sensore principale da 40 megapixel con stabilizzatore ottico si uniscono uno zoom con struttura periscopica, un grandangolo e un sensore Tof (time-of-flight).



Sempre dalla pagina pubblicata anzitempo si apprende di uno zoom ibrido 10X e di un Iso molto elevato per foto di notte e in ambienti bui. Si vede inoltre un notch - la tacca nera nella parte alta dello schermo dove è alloggiata la fotocamera frontale - più piccolo dei predecessori, a goccia.



Le ultime notizie si aggiungono a quelle già circolate in precedenza. Una pagina rinvenuta sul sito italiano di Amazon, ad esempio, ha fatto conoscere nei giorni scorsi i numeri del P30 Pro, tra cui gli 8 GB di Ram e i 128 GB di memoria interna.(ANSA).