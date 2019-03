Huawei aumenta gli investimenti negli atenei

Huawei accelera sugli investimenti nelle università straniere nonostante le pressioni americani sugli atenei a tagliare i rapporti con il colosso cinese. "Le nostre collaborazioni con le università, soprattutto nella ricerca di base, non solo non si fermeranno ma aumenteranno" afferma William Xu, membro del consiglio di amministrazione di Huawei, in un'intervista al Financial Times. Huawei - dice - spende più di 300 milioni di dollari l'anno in finanziamenti e partnership con le università.