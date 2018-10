OnePlus anticipa evento smartphone, concomitanza Apple

OnePlus, azienda cinese emergente, cambia la data di presentazione del suo prossimo telefono dal 30 ottobre al 29 dopo che Apple ha fissato un evento proprio il 30 ottobre. L'azienda ha annunciato che rimborserà completamente chi non potrà più partecipare alla presentazione del nuovo smartphone e ha anche promesso di contribuire ai costi necessari per effettuare modifiche di prenotazione con alberghi ed aerei.

La settimana scorsa, prima ancora di Cupertino, OnePlus aveva annunciato che avrebbe svelato il nuovo OnePlus 6T martedì 30 ottobre a New York, alle ore 11 locali (le 16 in Italia). Pochi giorni dopo è arrivato l'annuncio di Apple: il keynote autunnale, quello che probabilmente svelerà i nuovi iPad Pro, si terrà il 30 ottobre a New York, alle ore 10 locali. Un'ora prima dell'evento OnePlus. Una sovrapposizione che ha fatto desistere OnePlus.