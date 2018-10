Apple, evento a New York il 30 ottobre

Dopo l'iPhone, Apple si prepara a presentare nuovi prodotti da mettere sotto l'albero di Natale. Il colosso di Cupertino ha annunciato un evento che si terrà il 30 ottobre a New York, all'Accademia di musica di Howard Gilman a Brooklyn. Secondo le indiscrezioni dei siti specializzati, le novità in arrivo dovrebbero riguardare l'iPad Pro e forse anche il Macbook e il Mac Mini. Sui nuovi tablet della Mela dovrebbero arrivare funzionalità già presenti sugli ultimi iPhone tra cui il sistema di riconoscimento facciale (Face ID). Secondo previsioni dell'analista Ming-Chi Kuo, dopo il 2020 i processori Apple Ax potrebbero essere il cuore di tanti prodotti realizzati dall'azienda californiana nel prossimo futuro: non solo iPhone e iPad, ma anche Mac.