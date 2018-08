Nuovo iPhone come rivali, sarà dual sim

Apple segue le orme dei rivali e si prepara a lanciare il primo iPhone dual sim, con la possibilità cioè di avere due schede e due linee telefoniche sullo stesso smartphone. Le parole "dual sim" sono state scovate da un sito specializzato, 9to5Mac, nel codice di una nuova versione beta del sistema operativo di iPhone, iOS 12.

La novità dovrebbe interessare almeno uno dei tre nuovi modelli di iPhone attesi in autunno: l'X e l'X Plus, con schermi Oled da 5,8 e 6,5 pollici, e un più economico iPhone 9 con display Lcd da 6,1 pollici. Secondo una previsione del noto analista Ming-Chi Kuo, risalente ad alcuni mesi fa, la doppia sim dovrebbe essere presente su quest'ultimo modello.

Un iPhone in versione dual sim andrebbe ad allineare Apple ai suoi più stretti rivali, che offrono il doppio alloggiamento per la scheda sui top di gamma. Il P20 di Huawei, così come il Galaxy S9 di Samsung, consentono infatti di tenere contemporaneamente due schede sim sullo smartphone.(ANSA).