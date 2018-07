Petizione utenti a Microsoft per il Surface Phone

Una petizione degli utenti chiede a Microsoft di non abbandonare il progetto del Surface Phone Andromeda, il dispositivo a metà strada tra uno smartphone e un tablet con display pieghevole di recente apparso nelle indiscrezioni dei blog specializzati. La petizione, creata su Change.org, ha raccolto oltre diecimila firme in poche ore.

"Tutti i fan di Windows Phone vogliono che Microsoft rilasci il Surface Phone. Apro questa petizione - scrive il proponente Zachary Hinski - per scoprire in quanti comprerebbero questo telefono nel caso in cui Microsoft dovesse lanciarlo. Se molte persone lo desiderassero Microsoft sarebbe costretta ad agire, non sarebbe in grado di dare agli investitori una spiegazione valida del motivo per cui non dovrebbe farlo, perdendo così l'opportunità di guadagnare del denaro".

Sebbene alcune tracce di questo telefono Andromeda siano comparse di recente sul sito Redstone 5, sembra che altre fonti abbiano invece hanno avanzato l'ipotesi di un accantonamento.

Microsoft ha comprato la divisione 'mobile' di Nokia nel 2013 per 7,17 miliardi di dollari. In seguito, per 350 milioni di dollari ha venduto i telefoni e FIH Mobile (sussidiaria della celebre Foxconn, che produce anche gli iPhone) e HMD Global (fondata da alcuni ex Nokia) che di fatto stanno rilanciando lo storico marchio finlandese.