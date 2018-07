Andromeda di Microsoft, nuovo progetto per eliminare differenze fra telefono e pc

(ANSA) - Si potrebbe chiamare 'Andromeda' la rivoluzione nel campo della telefonia mobile su cui Microsoft vuole mettere la firma. Da giorni stanno trapelando indiscrezioni su questo dispositivo portatile a metà fra smartphone e personal computer, dotato di un doppio schermo ripiegabile su se stesso e di un pennino digitale.

Secondo la stampa statunitense di settore, Microsoft sta lavorando da anni al progetto, che rappresenterebbe un'ulteriore evoluzione dei modelli Surface e potrebbe consentire di recuperare terreno nel campo della telefonia mobile. Secondo un documento interno ottenuto da The Verge, il nuovo prodotto "eliminerà i confini" fra telefonia mobile e pc.

Al momento non esistono immagini ufficiali di 'Andromeda', ma sta circolando sui siti specializzati un rendering basato sui brevetti depositati.





@zacbowden @h0x0d @windowscentral #Surface Andromeda Render according to the latest patents pic.twitter.com/CmbvlfETtU