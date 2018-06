Apple abbasserà i prezzi dei nuovi iPhone

Apple abbasserà i prezzi dei prossimi iPhone, in autunno dovrebbero essere lanciati tre modelli di diverse dimensioni. A fare questa previsione è l'analista Katy Huberty di Morgan Stanley. Il melafonino più piccolo (da 5,8 pollici) potrebbe costare 899 dollari, quindi 100 in meno rispetto all'attuale iPhone X che andrebbe a sostituire.

A toccare cifra 999 dollari dovrebbe essere l'iPhone più grande da 6.5 pollici, mentre la versione molto attesa e più economica (da 6.1 pollici con schermo Lcd) dovrebbe costare tra i 699 e i 769 dollari. L'analista prevede che il prezzo medio degli iPhone potrebbe variare del 2% (in più o in meno) in base al prezzo che Apple fisserà per il melafonino più economico.

Secondo un altro analista, Ming-Chi Kuo, non nuovo alle indiscrezioni su Apple, gli iPhone del 2019 dovrebbero avere a bordo una tripla fotocamera e diverse innovazioni di design.