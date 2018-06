iPhone localizzerà chi chiama i soccorsi

ROMA - L'iPhone sarà in grado di dire ai soccorritori dove si trova chi ha bisogno d'aiuto. Con l'aggiornamento del sistema operativo (iOS 12) in arrivo in autunno, l'iPhone comunicherà la posizione esatta di chi, negli Stati Uniti, telefona al numero per le emergenze 911.



L'obiettivo di Apple è rendere più veloci e precisi i soccorsi, supplendo ai problemi dell'infrastruttura americana. Circa l'80% delle chiamate al 911 è fatta da smartphone, ma le "infrastrutture obsolete, dell'era della rete fissa, rendono difficile per i soccorritori localizzare con accuratezza chi sta chiamando", spiega Apple in una nota.



Il sistema usato dalla Mela dialogherà con i software dei centri del 911 per fornire queste informazioni. La privacy, assicura la compagnia, sarà al sicuro. "Le comunità si affidano al 911 in caso di emergenza. Per questo noi crediamo che dovrebbero avere a disposizione la migliore tecnologia esistente", ha detto il Ceo di Apple Tim Cook. "Quando ogni momento conta, questi strumenti aiuteranno i primi soccorritori a raggiungere i nostri utenti nel momento in cui hanno più bisogno di assistenza".