Acer sfida Apple, tablet per scuole

ROMA - Google in linea con Apple lancia i primi tablet Chrome OS, in collaborazione con Acer, appositamente pensati per scuole e studenti. Il dispositivo si chiama Acer Chromebook Tab 10, ha un display 9.7 pollici e costa più o meno quanto l'iPad lanciato da Cupertino dedicato alle scuole.



Avendo a bordo Chrome OS, il tablet si integra facilmente con i sistemi informatici delle scuole, consentendo agli studenti di prendere facilmente appunti, tramite stilo ma anche con il touch. I nuovi tablet Chrome OS consentiranno agli studenti di provare anche esperienze di realtà aumentata (AR) che permetteranno di visitare la Grande Barriera Corallina, il Colosseo e la Stazione Spaziale Internazionale.