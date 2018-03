Apple guarda a scuola, iPad low cost e un'app per apprendere

Apple guarda al mondo della scuola lanciando la sfida ai Chromebook di Google. In un evento che si è tenuto a Chicago alla Lane Tech High School, l'azienda di Cupertino ha lanciato un iPad a prezzi più contenuti pensato per studenti e professori e anche il programma didattico "Creatività per tutti".

"L'iPad è la nostra visione del futuro del computing, il nuovo dispositivo parte dalle caratteristiche più amate e apprezzate del nostro iPad più popolare e le perfeziona per favorire la creatività e l'apprendimento", spiega Greg Joswiak, Vice President Product Marketing di Apple.

Il dispositivo ha un display da 9,7 pollici e supporta la Apple Pencil, cioè il pennino, per poter disegnare e scrivere come su un foglio bianco. Tra le altre caratteristiche tecniche, c'è il chip A10 Fusion che rende veloce il dispositivo, il display Retina, ma anche fotocamere e sensori in grado di supportare esperienze di realtà aumentata, uno dei trend tecnologici del momento. Il prezzo parte da 359 euro.

Il programma didattico 'Creatività per tutti', studiato per sfruttare le potenzialità del nuovo dispositivo, è gratuito e aiuta gli insegnanti, spiega Apple, "a integrare in maniera facile e divertente argomenti come disegno, musica, regia e fotografia nei piani scolastici di qualsiasi materia". Altra novità lanciata oggi è l'app Schoolwork, che aiuta gli insegnanti a creare compiti, analizzare i progressi degli studenti e sfruttare la potenza delle app durante le lezioni.