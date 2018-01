Robot, papere e calzini, arriva il Ces

ROMA - Dal robot domestico ai calzini per diabetici, dai computer cimballati con "plastica di mare" alla papera hi-tech per i bambini malati: sono alcune delle innovazioni premiate con il titolo "Best of innovation" al Ces, la fiera dell'elettronica di consumo che apre ufficialmente i battenti il 9 gennaio a Las Vegas con focus su intelligenza artificiale, robotica e reti mobili di quinta generazione.

Dotato di rotelle e grandi occhi, Buddy è il robot della francese Blue Frog che controlla la casa, intrattiene i bambini e ricorda agli anziani di prendere le medicine. Lo scaffale Aipoly toglie code e casse al supermercato con un concetto di negozio autonomo - già fatto vedere da Amazon - dove l'utente viene tracciato mentre prende i prodotti e paga all'uscita via app. Siren presenta calzini 'smart' per diabetici, che monitorano il piede per evitare la formazione di ulcere. My Special Aflac Duck è invece una papera interattiva di peluche pensata per dare conforto ai piccoli pazienti oncologici.

Tra le compagnie note, il riconoscimento per l'innovazione va all'auto elettrica Nissan Leaf con l'assistente alla guida ProPilot, e a Samsung per il televisore Serie S con schermo Qled da 75 pollici. La coreana, che stanotte svelerà le sue soluzioni per l'internet delle cose, ha già mostrato una tv modulare da 146 pollici, chiamata "The Wall", con tecnologia MicroLED.

Dell, infine, è premiata per il suo programma ecologico che prevede il riciclo di 7 tonnellate di plastica raccolta sulle spiagge per farne imballaggi di computer portatili.