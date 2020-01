Sci: Kinsey nuda al traguardo, azzurro Vinatzer 'mi fidanzo'

Lo ha fatto ancora, per un attimo di notorieta' che l'ha resa personaggio del gossip: Kinsey Wolaski aveva interrotto Liverpool-Tottenham, finale Champions, scendendo in campo mezza nuda. E ieri ha offerto il bis sulla neve di Schladming, per lo slalom in notturna di coppa del Mondo. Mentre l'azzurro Alex Vinatzer stava arrivando, lei ha superato le barriere di sicurezza e ha tagliato il traguardo in un costume intero molto stretto, mostrando un cartello in omaggio a Kobe Bryant. "Guardate, ho una nuova fidanzata", ha ironizzato l'azzurro postando su Instagram una foto dell'insolita scena. "Credo sia il fotofinish piu' curioso di sempre", ha aggiunto Vinatzer, che per qualche istante si era illuso di esser primo: in realtà la cellula era scattata in anticipo, al passaggio di Kinsey Wolanski. Poi i giudici hanno ristabilito i tempi, e Vinatzer e' risultato sesto.