Motogp, in Thailandia pole a Quartararo, Marquez 3/0

E' di Fabio Quartararo la pole del gran premio di Thailandia di motogp in programma domani sulla pista di Buriram. Il francese della Yamaha Petronas dopo aver fatto faville nelle prove libere ha confermato la sua eccellente condizione. In prima fila con lui partiranno Vinales e Marquez. Due italiani in seconda fila: Morbidelli e Danilo Petrucci. Andrea Dovizioso ha fatto il sesto tempo e partirà dalla terza fila, come Rossi che non e' andato oltre il nono tempo.

E' molto soddisfatto il pilota francese Fabio Quartararo dopo la brillante prestazione in qualifica, che gli è valsa la pole sulla griglia di partenza del gran premio di Thailandia di motogp, in programma domani sul circuito di Buriram. Ai microfoni di Skysport il pilota della Yamaha Petronas non ha nascosto la sua felicità: "è una delle qualifiche speciali che ho fatto, questa è una buona pista per me, ho provato a spingere al limite, sono davvero contento del lavoro di oggi. Mi hanno detto che potevo spingere ancora di più". Quanto alla gara di domani, il francese dice di voler "partire subito forte nei primi cinque o sei giri per imprimere un buon ritmo", per tenere dietro i rivali.