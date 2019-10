Moto: Alex Marquez in pole nella Moto2

Alex Marquez, leader del motomondiale classe Moto2, ha ottenutola pole del gp di Thailandia, in programma domani sulla pista di Buriram. In prima fila partiranno anche il giapponese Tetsuta Nagashima e l'altro spagnolo Jorge Martin. Primo degli italiani Luca Marini (SKY Racing Team VR46), quarto. Jorge Navarro, secondo in classifica generale, ha ottenuto la peggior qualifica dell'anno e partirà ventunesimo.