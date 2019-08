Moto2: a Fernandez la classe media

Il GP di Gran Bretagna classe Moto2 si conclude con la vittoria di Raul Fernandez (Flexbox hp 40) che si impone su Jorge Navarro (Campetella Speed Up) e dopo, Assen, conquista la seconda vittoria stagionale. A Silverstone è la grande giornata degli spagnoli e il madrileno ricuce parte dello svantaggio che ha in classifica sul connazionale Alex Marquez (EG 0,0 Marc VDS). Terzo posto per Brad Binder (Red Bull KTM Ajo). Primo degli italiani è Fabio Di Giannantonio (Campetella Speed Up) che chiude la prova britannica al sesto posto davanti a Lorenzo Baldassarri (FLEXBOX HP 40). La chiave di volta della gara è l'uscita di scena di Marquez che a meno 12 giri dalla fine perde l'anteriore ed è costretto al ritiro. Una domenica tutt'altro che facile quella che è appena terminata a Silverstone per i giovani piloti dello Sky Racing Team VR46. Complici le alte temperature e le particolari condizioni della pista, Luca Marini taglia il traguardo al nono posto. Ventesimo invece Nicolò Bulega.