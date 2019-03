Motogp Argentina: pole a Marquez, terzo Dovizioso

Sarà Marc Marquez (Honda) a partire dalla pole position nel Gp d'Argentina, seconda prova del mondiale classe MotoGp. Il campione del mondo, in 1'38''304, ha tenuto dietro di 154 millesimi Maverick Vinales, anche lui in prima fila con la Yamaha insieme con Andrea Dovizioso (Ducati) . Quarto tempo per Valentino Rossi (Yamaha). Buon sesto posto in griglia per Franco Morbidelli (Yamaha), che partirà a fianco dell'australiano Jack Miller (Ducati). Decima posizione per Danilo Petrucci (Ducati).