Gp Argentina, pole di Vierge in Moto2

Lo spagnolo Xavi Vierge ha conquistato la pole position della classe Moto2 nel Gp d'Argentina, seconda prova del mondiale. Il pilota della Kalex, in 1'42''726, ha preceduto Marcel Schrotter e Sam Lowes. Miglior pilota italiano in griglia Lorenzo Baldassarri. In Moto3, prima pole della carriera per un altro spagnolo, Jaume Masia (Ktm), col tempo di 1:48.775. Secondo tempo per Aron Canet, inseguito da una pattuglia di italiani: Tony Arbolino (Honda), terzo, Lorenzo Dalla Porta (Honda), Niccolo' Antonelli (Honda), Andrea Migno (Ktm) e Romano Fenati (Honda), settimo.