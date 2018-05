F1: Monaco, Red Bull Ricciardo in pole

La Red Bull di Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco. Seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all'altra Rossa di Kimi Raikkonen. Quinta posizione sulla griglia di partenza del Go di Monaco per la Mercedes di Bottas che ha preceduto la Force India di Ocon e la McLaren di Alonso. Ottava la Renault di Sainz davanti alla Force India di Perez ed alla Toro Rosso di Gasly.

Niente da fare per Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il pilota olandese della Red Bull, che nelle ultime libere era andato a sbattere contro le barriere, non è riuscito a partecipare alla Q1 del Gp del Principato. I suoi meccanici non sono riusciti a mettere a posto in tempo la monoposto della scuderia austriaca danneggiata seriamente dopo l'impatto al termine delle libere di questa mattina. Alla Red Bull di Verstappen, che scatterà dall'ultima posizione domani, è poi stato sostituito il cambio, il che gli costerà una penalità di cinque posti in griglia.

Ricciardo vola in 3/e libere, terza Ferrari Vettel - E' la Red Bull di Daniel Ricciardo la vettura più veloce nelle terze e ultime prove libere del Gran Premio di Monaco. L'australiano, in 1'11''786, ha preceduto il compagno di squadra Max Verstappen (1'11''787) che negli ultimi minuti della sessione ha sbattuto contro le protezioni danneggiando seriamente la sua vettura. Ora i meccanici della scuderia austriaca saranno costretti ad un super lavoro per rimettere in sesto la monoposto del pilota olandese in tempo per le qualifiche che scattano alle 15. Terzo tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel in 1'12''023 davanti al compagno di scuderia Kimi Raikkonen (1'12''142) ed alla Mercedes di Lewis Hamilton (1'12''273). Sesta l'altra stella d'argento di di Valtteri Bottas (1'12''356).