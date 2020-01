Serie A: Fiorentina Genoa, le formazioni

La Fiorentina cerca continuità per uscire definitivamente dalla zona calda: dopo i successi contro Spal e Napoli dovrà vedersela al Franchi con il Genoa in una partita che si annuncia importante quanto delicata. Di qui le raccomandazioni di Giuseppe Iachini ancora imbattuto da quando ha ereditato la squadra dall'esonerato Montella. ''Grazie al lavoro siamo riusciti a ripartire ma ancora non abbiamo fatto nulla - ha detto il tecnico viola - Bisogna continuare a spingere sui pedali, più che mai domani in una gara importante e forse la più difficile, con un avversario che al di là della classifica ha un'ottima rosa. Guai sottovalutarlo, dovesse succedere mi arrabbierei di brutto''. Iachini ha usato un'espressione più colorita aggiungendo comunque ''che non penso accadrà. I ragazzi sanno che serviranno massima attenzione e intensità''.

Intanto gli ultimi risultati hanno rigenerato tutto l'ambiente e c'è chi accarezza fra i tifosi l'idea di vedere in campo il tridente Chiesa-Vlahovic-Cutrone: ''Da giocatore ero un mediano, da allenatore le mie squadre hanno spesso segnato tanti gol, a Palermo ho schierato insieme Dybala, Belotti e Vazquez, quindi la stessa cosa può diventare possibile anche a Firenze'' ha ammesso Iachini. Difficile che possa però accadere domani: i ballottaggi riguardano proprio in attacco fra Cutrone e Vlahovic e in difesa fra Venuti e Maxi Olivera per sostituire lo squalificato Dalbert. Dopo aver fatto capire di aspettarsi dal mercato almeno un centrocampista che potrebbe essere Duncan (''Badelj e Pulgar sono simili, nessuno nei due è un interno''), il tecnico ha inviato un messaggio ai tifosi: ''Voglio ripagare il loro affetto''. Ma niente hashtag come suggerito da qualcuno: ''Non so neppure cosa sia, ho un telefonino da 35 euro, non ho neanche whatsapp e instagram'' ha sorriso.

Probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres; 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 8 Castrovilli, 23 Venuti; 25 Chiesa, 63 Cutrone. (1 Terracciano, 33 Bancolini, 17 Ceccherini, 6 Ranieri, 15 Maxi Olivera, 5 Badelj, 93 Terzic, 17 Zurkowski, 16 Eysseric, 18 Ghezzal, 11 Sottil, 28 Vlahovic). All.: Iachini. Squalificato: Dalbert. Diffidati: Caceres, Lirola, Milenkovic. Indisponibili: Boateng, Ribéry.

Genoa (3-5-2): 1 Perin; 14 Biraschi, 17 Romero, 3 Criscito; 18 Ghiglione, 85 Behrami, 20 Schone, 27 Sturaro, 3 Barreca; 19 Pandev, 30 Favilli. (97 Radu, 22 Marchetti, 5 Goldaniga, 13 El Yamiq, 33 Pajac, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 21 Radovanovic, 32 Ankersen, 9 Sanabria, 28 Agudelo, 23 Destro, 99 Pinamonti) All.: Nicola. Squalificato: Cassata. Diffidato: Ghiglione. Indisponibili: Kouamé, Lerager, C.Zapata. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 1,75; 3,75; 4,75