Giro: Ciccone trionfa a Ponte di Legno

Giulio Ciccone ha vinto la 16/a tappa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo, da Lovere (Bergamo) a Ponte di Legno (Brescia), lunga 226 chilometri. Battuto in uno sprint a due il ceco Jan Hirt, suo compagno di fuga. L'ecuadoriano Richard Carapaz ha conservato la maglia rosa del 102/o Giro d'Italia di ciclismo dopo la 16/a tappa, da Lovere (Bergamo) a Ponte di Legno (Brescia), lunga 226 chilometri. Carapaz ha guadagnato secondi preziosi sullo sloveno Primoz Roglic, non su Vincenzo Nibali, che è arrivato assieme a lui al traguardo. Alle spalle di Ciccone e Hirt, che hanno chiuso in 5h36'24", si è piazzato Fausto Masnada, terzo a 1'20". Quarto, a 1'41", Vincenzo Nibali: assieme a lui l'inglese Hugh Carthy, quinto; la maglia rosa Richard Carapaz, sesto; lo spagnolo Mikel Landa, settimo; lo statunitense Joe Dombrowski, ottavo; Damiano Caruso, nono; Mattia Cattaneo, decimo. Lo sloveno Primoz Roglic è arrivato a circa 1'23" dal gruppo maglia rosa, capeggiato da Nibali sotto lo striscione d'arrivo.

Ciccone: 'Giù dal Mortirolo ero intirizzito' - "Da due anni provavo a vincere, dopo il successo del 2016. Da allora, per un motivo o per un altro, non c'ero riuscito: mi ero lanciato in tanti attacchi, ma senza successo. Che dire? Sono contentissimo. In cima al Mortirolo non sono riuscito a mettermi la maglia pesante, nella discesa ero intirizzito". Giulio Ciccone trema più per il freddo che per la gioia di avere conquistato il tappone con il Mortirolo, sul quale è transitato per primo. L'abruzzese ha battuto allo sprint il ceco Hirt.